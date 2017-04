Ut-thesiscls articles Essayeur fondeur chi chi

Guida al trapianto di midollo

Date: 2017-04-08 16:26

D: Cosa si intende per effetto antileucemico del trapianto (Graft Versus Leukemia o GVL)?

D : Quali sono i progressi che si sono verificati negli ultimi anni nel campo dei trapianti di midollo?

Attualmente pazienti affetti da leucemia, linfoma, tumori solidi in stato avanzato, gravi forme di anemia aplastica, alcune forme di immunodeficienza e anomalie genetiche dispongono di un 8767 altra possibile cura che offre innumerevoli possibilità di guarigione. Questo opuscolo curato dalla nostra associazione vuole, per quanto possibile, spiegare le più importanti problematiche e offrire risposte alle domande più frequenti riguardo il trapianto di midollo osseo.

D : Come ci si può iscrivere alla banca dati dei donatori di midollo osseo?

D : Per il trapianto è possibile utilizzare anche il sangue placentare?

Nel 6977 erano 669 i pazienti trapiantati in tutto il mondo nel 6998 erano i pazienti

che si erano sottoposti al trapianto in più di 755 centri in 95 nazioni

D : Che cos 8767 é il 8775 mini-trapianto 8776 ?

